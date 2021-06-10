OneTwoTrip назвал самые бюджетные направления на праздничные выходные 12-14 июня

OneTwoTrip составил список направлений, по которым можно недорого отправиться в путешествие на поезде или самолете. Для этого сервис проанализировал средние цены на билеты из российских городов, жители которых чаще всего искали варианты для поездок на длинные июньские выходные, говорится в четверг в сообщении OneTwoTrip.

Путешественники из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Казани чаще всего интересовались перелетами в обе стороны. Жителям столицы на День России выгоднее всего слетать в Нижний Новгород — за 4 500 рублей, на втором месте — Екатеринбург (4 700 рублей), на третьей строчке находится Пермь (5 400 рублей). Из Санкт-Петербурга дешевле всего отправиться в Москву за 4 300 рублей, в Мурманск (8 200 рублей) и в Архангельск (8 300 рублей).

Из Екатеринбурга наиболее бюджетные варианты можно найти в Москву (4 900 рублей), Новосибирск (5 400 рублей) и Оренбург (6 100 рублей). Из Уфы можно недорого слетать в Москву (5 500 рублей), Екатеринбург (7 200 рублей) и Волгоград (7 300 рублей). Для жителей Казани самым выгодным станет перелет в столицу за 6 800 рублей. в Краснодар за 7 500 рублей и в Пермь за 9 400 рублей.

В свою очередь, железнодорожными путешествиями чаще всего интересовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи и Казани. Так, поездка из Москвы до Сергиева Посада обойдется в 360 рублей, в Серпухов — в 400 рублей, а в Тверь — в 570 рублей. Из Санкт-Петербурга можно уехать на поезде в Выборг (560 рублей), Великий Новгород, (690 рублей) и Сортавалу (750 рублей).

Жителям Краснодара доступны бюджетные поездки в Новороссийск (560 рублей) и Симферополь (580 рублей). Из Сочи дешево можно уехать в Краснодар (770 рублей) и Ростов (1 200 рублей).

Туристы из Казани могут выгодно съездить в Ижевск (810 рублей), Набережные Челны (850 рублей) и Екатеринбург (1300 рублей).