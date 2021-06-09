Представитель защиты россиянки Сапеги планирует встретиться с ней до конца недели

МИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Представитель защиты задержанной в Белоруссии гражданки России Софии Сапеги планирует встретиться с ней до конца текущей недели. Об этом сообщил журналистам в среду адвокат россиянки Александр Филанович.

"На этой неделе состоится очередная встреча адвоката с Софией. Адвокат обсудит с Софией сложившуюся ситуацию и дальнейшие шаги по ее защите", - отметил представитель защиты.

Защиту гражданки РФ осуществляют несколько адвокатов.

Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Через несколько дней на опубликованной в интернете видеозаписи она заявила, что работает редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле нынешнего года суд Железнодорожного района Гомеля признал этот Telegram-канал экстремистским.

Ранее Сапеге было продлено на два месяца содержание под стражей, она была помещена в СИЗО КГБ.

Суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июня заявил, что следствие в отношении Сапеги будет вестись на территории республики. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в опубликованном в воскресенье интервью газете "Коммерсантъ" сказал, что президент Белоруссии может принять решение о помиловании Сапеги или о ее передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию.