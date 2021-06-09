Якутские шаманы провели обряд для прекращения лесных пожаров

ЯКУТСК, 9 июня. /ТАСС/. Якутские шаманы начали проводить обряды по вызову дождя, чтобы потушить лесные пожары в регионе. Об этом сообщила ТАСС в среду кандидат исторических наук, этнолог Людмила Егорова.

"Люди верят в это, и это работает. Эти обряды призваны гармонизировать энергетику природы, бороться со стихией. Сейчас в республике бушуют лесные пожары, и обряды проводились в нескольких районах разными шаманами", - рассказала Егорова.

По ее словам, в республике шаманизм сохраняется как "духовная практика, до сих пор живет в народе". "Этот духовный феномен сохранился благодаря отдаленности региона. Шаманизм никуда не исчезал, сохранялся и в советское время, и продолжается сейчас", - отметила эксперт.

По данным МЧС, с начала пожароопасного сезона на территории Якутии произошло более 150 природных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, - свыше 36 тыс. га. В настоящее время в Якутии действует особый противопожарный режим, выезд в леса населению запрещен, как и разведение открытого огня.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. Наиболее сложная обстановка складывалась на территориях арктической и центральной группы районов.