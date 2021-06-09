ФСИН признала осужденного за шпионаж Уилана склонным к побегу

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Осужденный в РФ за шпионаж гражданин США Пол Уилан признан ФСИН склонным к побегу из мест заключения. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Ольга Карлова, посетившая его в мордовской колонии.

"У Уилана на личной карточке специальная красная полоса, которая означает, что он признан склонным к побегу. Также администрация колонии на него наложила пять взысканий за различные нарушения", - сказала защитник.

"Уилан рассчитывает на то, что российские власти выдадут его в США для дальнейшего отбытия наказания там. Мы рассчитываем, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена", - добавила Карлова.

По словам адвоката, взамен в Россию для дальнейшего отбытия наказания могут быть переданы российские граждане, находящиеся в тюрьмах США. "Возможно, это будут Виктор Бут или Константин Ярошенко, или кто-то еще", - отметила защитник.

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.