В Прионежском районе Карелии создали ландшафтный памятник "Яшезеро"

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 июня. /ТАСС/. Новый ландшафтный памятник природного значения "Яшезеро" создали в Прионежском районе Карелии. Об этом в среду сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

"Здесь произрастает немало очень редких краснокнижных растений и обитают животные, находящиеся под угрозой исчезновения. Например, косули, ласки, беркуты, черные коршуны и другие. Новая особо охраняемая территория занимает площадь более 430 га", - говорится в сообщении.