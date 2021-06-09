В Прионежском районе Карелии создали ландшафтный памятник "Яшезеро"

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 июня. /ТАСС/. Новый ландшафтный памятник природного значения "Яшезеро" создали в Прионежском районе Карелии. Об этом в среду сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.
"Здесь произрастает немало очень редких краснокнижных растений и обитают животные, находящиеся под угрозой исчезновения. Например, косули, ласки, беркуты, черные коршуны и другие. Новая особо охраняемая территория занимает площадь более 430 га", - говорится в сообщении.
Новый статус территории предполагает запрет на вырубку леса, добычу полезных ископаемых, мелиорацию и другие работы, нарушающие экосистему.
Парфенчиков также отметил, что рядом с новым природным объектом находятся руины Благовещенского Ионо-Яшезерского мужского монастыря, основанного в XVI веке. На самой особо охраняемой природной территории находится пещера, которая по легенде была кельей преподобного монаха Ионы Яшезерского.
Ионо-Яшезерский монастырь - ближайшей к Петрозаводску из сохранившихся обителей. Он расположен в 80 км от города Петрозаводска и в 17 км от села Шокша на берегу озера Яшезеро. Сейчас от монастыря сохранились белый храм Преображения Господня, часть монастырской ограды из шокшинского малинового кварцита, четыре каменные угловые башни и два небольших монастырских здания. Полностью разрушены соборная Благовещенская церковь, настоятельские покои и трапезная.