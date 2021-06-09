Экс-адвокат Ефремова Алёшкин ищет другую адвокатскую палату после дисциплинарного дела

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Бывший адвокат осужденного актера Михаила Ефремова Андрей Алёшкин исключен из адвокатской палаты Санкт-Петербурга после его просьбы о переводе в другое адвокатское объединение. Как адвокат сообщил ТАСС, у него есть три месяца, чтобы найти новую палату.

"Совет адвокатской палаты Санкт-Петербурга удовлетворил мое просьбу о переводе в другую адвокатскую палату и исключил из реестра адвокатов Санкт-Петербурга", - рассказал Алёшкин.

По словам адвоката, он рассматривает несколько адвокатских палат, в частности палату Московской области.

Во вторник Совет адвокатской палаты Санкт-Петербурга вынес Алёшкину предупреждение по дисциплинарному делу, хотя ранее в палате просили лишить его статуса на 2 года. "Я считаю, что Адвокатская палата Санкт-Петербурга приняла взвешенное решение, нашла золотую середину, подчеркнув свою независимость при рассмотрении дела, несмотря на то, что есть все основания полагать, что такое давление было на всем периоде рассмотрения дела", - прокомментировал решение палаты адвокат.

По данным источника ТАСС в адвокатских кругах, палата считает нарушением работу Алёшкина в Москве, так как филиал его коллегии должен был быть зарегистрирован в столице. Кроме того, в соглашении с Алешкиным на защиту Ефремова в качестве оплаты указана сумма 10 рублей, что палата посчитала сомнительной. При этом адвокат работал по системе Pro bone (подразумевающей оказание профессиональной помощи на безвозмездной основе) и не получал гонорар, а сумма 10 рублей была символическая. Алёшкин сообщал ТАСС, что палата усмотрела нарушения и возбудила дисциплинарное производство уже после предоставления им соглашения с Ефремовым по его жалобе. По его мнению, таким образом палата вышла за пределы жалоб.

Эффект Пашаева

Алёшкин стал третьим адвокатом, участвовавшим в деле Ефремова, в отношении которого было возбуждено дисциплинарное производство. Другие два адвоката - Эльман Пашаев и Александр Добровинский - лишились в итоге статуса.

В конце прошлого года Ефремов подал две жалобы в Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу и адвокатскую палату, в которых он обвинил Алёшкина в самопиаре и нарушении договоренностей о "тишине в СМИ". Ефремов считал, что договор заключен обманным и путем, отозвал свою подпись под ним и просил считать его недействительным. Алёшкин сообщал ТАСС, что все комментарии журналистам были согласованы с Ефремовым, а право на общение со СМИ было изначально закреплено в соглашении.