Свыше 200 тыс. жителей Пермского края вакцинировались от коронавируса

ПЕРМЬ, 9 июня. /ТАСС/. Свыше 200 тыс. жителей Пермского края завершили вакцинацию от коронавируса, что составляет около 17% от плана вакцинации. Об этом ТАСС сообщили в среду в министерстве здравоохранения края.

"Более 201 тыс. человек сделали прививку обоими компонентами, почти половина из них - люди старше 60 лет", - сообщили в министерстве здравоохранения края.

В министерстве отмечают, что к осени планируется привить около 1,2 млн человек, это примерно половина от общего населения края. Сделать прививку можно в поликлиниках 55-и медучреждений и в мобильных пунктах вакцинации около торговых центров и парков. Также на днях в регионе открылись мобильные пункты вакцинации для дачников.

По данным регионального Минздрава, в настоящее время в Пермском крае свыше 1,5 тыс. человек проходят лечение от коронавируса, около 1 тыс. пациентов находятся дома на карантине. Всего в регионе выявлено более 58,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели более 52,6 тыс. человек, умерло 2,5 тыс. человек. В области продолжает действовать масочный режим, запрещены массовые мероприятия.