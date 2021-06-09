В Оренбурге на детской железной дороге открыли сезон летних пассажирских перевозок

ОРЕНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Оренбургская детская железная дорога в среду открыла сезон летних пассажирских перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

"С 9 июня 2021 года Оренбургская детская железная дорога открыла сезон летних пассажирских перевозок. В этом году летнюю практику на детской железной дороге в Оренбурге пройдут более 450 ребят", - говорится в сообщении.

Летом на детской железной дороге школьники будут работать машинистами тепловоза, дежурными по станции, проводниками пассажирских вагонов, осмотрщиками вагонов и представителями других профессий. В пресс-службе уточнили, что предварительно дети прошли подготовку и познакомились с трудом железнодорожников по организации движения поездов, работой локомотивного и вагонного хозяйств, хозяйств пути, связи, централизации и блокировки.

"До начала перевозок малая магистраль прошла тщательную подготовку, в которой были задействованы работники многих структурных подразделений. Для этого железнодорожники провели ремонт тепловозов и пассажирских вагонов, проверили средства связи на станциях, устройства сигнализации, централизации и блокировки. Была подготовлена путевая инфраструктура, проверено состояние железнодорожных переездов, отремонтированы фасады павильонов, платформ и навесов", - отмечается в сообщении.

Оренбургская детская железная дорога представляет собой узкоколейку длиной 5,8 км, где составом управляют юные железнодорожники. Ее открыли 26 июля 1953 года. Она проходит по берегу реки Урал и связывает центр города с зоной детских лагерей.

В мае 2021 года на станции Комсомольская Оренбургской детской железной дороги дали старт строительству станционного здания, которое будет полностью повторять исторический облик 1953 года.