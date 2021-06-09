{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Оренбурге на детской железной дороге открыли сезон летних пассажирских перевозок

Летнюю практику на детской железной дороге пройдут более 450 школьников

ОРЕНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Оренбургская детская железная дорога в среду открыла сезон летних пассажирских перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

"С 9 июня 2021 года Оренбургская детская железная дорога открыла сезон летних пассажирских перевозок. В этом году летнюю практику на детской железной дороге в Оренбурге пройдут более 450 ребят", - говорится в сообщении.

Летом на детской железной дороге школьники будут работать машинистами тепловоза, дежурными по станции, проводниками пассажирских вагонов, осмотрщиками вагонов и представителями других профессий. В пресс-службе уточнили, что предварительно дети прошли подготовку и познакомились с трудом железнодорожников по организации движения поездов, работой локомотивного и вагонного хозяйств, хозяйств пути, связи, централизации и блокировки.

"До начала перевозок малая магистраль прошла тщательную подготовку, в которой были задействованы работники многих структурных подразделений. Для этого железнодорожники провели ремонт тепловозов и пассажирских вагонов, проверили средства связи на станциях, устройства сигнализации, централизации и блокировки. Была подготовлена путевая инфраструктура, проверено состояние железнодорожных переездов, отремонтированы фасады павильонов, платформ и навесов", - отмечается в сообщении.

Оренбургская детская железная дорога представляет собой узкоколейку длиной 5,8 км, где составом управляют юные железнодорожники. Ее открыли 26 июля 1953 года. Она проходит по берегу реки Урал и связывает центр города с зоной детских лагерей.

В мае 2021 года на станции Комсомольская Оренбургской детской железной дороги дали старт строительству станционного здания, которое будет полностью повторять исторический облик 1953 года.

Теги
РоссияОренбургская область
Проект "Большая Валдайская тропа" победил в международном экологическом конкурсе
Он стал лучшим в номинации "Экотуризм"
Читать полностью