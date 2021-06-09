Шойгу получил высшую награду Российской академии художеств за главный храм ВС РФ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президиум Российской академии художеств (РАХ) присудил министру обороны России Сергею Шойгу высшую награду академии как соавтору идеи создания главного храма Вооруженных сил РФ, сообщает в среду пресс-служба Московского патриархата.

"Приняв во внимание огромный труд, примененные современные методики и новые технологии, выдающиеся архитектурно-художественные качества главного храма ВС РФ, президиум РАХ счел справедливым наградить авторов проекта и ведущих мастеров наградами Российской академии художеств. Высшая награда Российской академии художеств <...> [присуждена] министру обороны России генералу армии С. К. Шойгу - соавтору идеи художественного и смыслового наполнения храма и непосредственному руководителю строительства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе академии ТАСС уточнили, что президиум РАХ на выездном заседании проголосовал единогласно за присуждение Шойгу почетного знака Ордена "За служение искусству" первой степени. "В настоящее время награда министру обороны присуждена, а вручат ее, когда он сможет получить ее лично", - пояснил собеседник агентства.

Награды от академии также получили главный архитектор храма Дмитрий Смирнов, академики РАХ Василий Нестеренко, Сергей Андрияка и Салават Щербаков, протоиерей Леонид Калинин, директор фонда "Воскресение" Александр Каньшин, заслуженные художники Даши Намдаков, Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев. Среди награжденных - скульпторы Виталий Шанов и Дарья Успенская, иконописцы Юлия Белова и Анастасия Барышникова, директор Студии военных художников им. М. Б. Грекова Татьяна Самарская, автор изделий из медного литья Юрий Киреев, организаторы работ по созданию мозаичных композиций верхнего и нижнего храмов Александр и Илья Лаврентьевы, архитектор Инесса Пронина.

Выездное заседание президиума Российской академии художеств прошло в Патриаршем соборе Воскресения Христова - главном храме ВС РФ. Также во время визита академиков в церкви был совершен молебен перед 12-метровым образом "Христа Воскресшего" работы скульптора Даши Намдакова.

Главный храм ВС РФ был освящен в подмосковной Кубинке 14 июня 2020 года Патриархом Московскими всея Руси Кириллом, который стал и настоятелем собора. Музейно-храмовый комплекс был открыт 22 июня в присутствии президента РФ Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу.