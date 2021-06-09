Титов попросил провести проверку обоснованности задержания экс-главы "Трансфин-М"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился в Главное следственное правление МВД России с просьбой провести проверку обоснованности обыска в жилище и задержания экс-главы "Трансфин-М" Дмитрия Зотова. Об этом сообщил в среду ТАСС сам бизнес-омбудсмен.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России рассказали, что бывший генеральный директор "Трансфин-М" Дмитрий Зотов задержан в Москве по подозрению в хищении 1 млрд рублей.

"Мы уже обратились к начальнику Главного следственного управления МВД Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку обоснованности обыска в жилище и задержания Дмитрия Зотова", - сказал Титов.

По его словам, 7 июня в доме Зотова был проведен обыск, он длился 15 часов, но адвокатов допустили не сразу, лишь после того, как они позвонили на горячую линию МВД, и на место прибыл наряд полиции. "После обыска Зотову вручили постановление о приводе в следственный орган: якобы раньше он не являлся по вызову без уважительных причин. В доказательство следователь предъявил повестку о вызове на допрос 7 апреля, при том, что сама повестка датирована 7 июня. Между тем все это время Зотов дисциплинированно посещал все судебные заседания по предыдущему делу, что подтверждается справкой из суда, однако следствие почему-то не нашло возможности вручить повестку", - рассказал бизнес-омбудсмен.

Той же ночью, с полуночи до половины седьмого Зотов давал показания в качестве свидетеля, ответил на все вопросы, добровольно приобщил необходимые документы. Тем не менее, утром его поместили в изолятор временного содержания, указал уполномоченный. "Мы полагаем, что, как и в первом случае, речь идет о переводе гражданско-правовых отношений в уголовное русло, а задержание и попытку изменения меры пресечения расцениваем как попытку оказания давления", - добавил Титов.

О Зотове

Первое уголовное дело Зотова, возбужденное в августе 2019 года за мошенничество в особо крупном размере, связано с незаконным перенаймом имущества данной компании на подконтрольную фирму. Тогда ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Зотов являлся фигурантом так называемого лондонского списка, составленного Титовым. В список включены российские бизнесмены, которые проживают за границей, при этом в России в отношении них возбуждены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу. Зотов вернулся в Россию летом 2020 года.