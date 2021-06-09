Экс-советница Рейгана объяснила просьбу о гражданстве России

ЯЛТА, 9 июня. /ТАСС/. Американская писательница Сюзанна Масси, которая была неформальным советником президента США Рональда Рейгана по СССР, хочет получить гражданство РФ, чтобы завершить работу над книгой.

"Мне нужно [получить российское гражданство] из-за работы, чтобы написать книгу, которую нужно обязательно писать здесь", - сказала Масси журналистам в кулуарах пленарного заседания Ливадийского клуба в Ялте.

Она пояснила, что пока работа над книгой приостановлена. При этом писательница не уточнила, о чем будет книга.

Пленарное заседание Ливадийского клуба на тему "Россия и Запад: конфликт цивилизаций и модели новой архитектуры мирового порядка" проходит в среду в ялтинском Ливадийском дворце и организовано в рамках международного фестиваля славянской культуры "Великое русское слово". Участники клуба - руководители федеральных и республиканских органов власти, ученые, политологи, историки. Они обсуждают актуальные вопросы международной и внутренней политики.

Международный фестиваль русской, славянской культуры "Великое русское слово" проходит в Крыму ежегодно с 2007 года. Фестиваль проводится под эгидой Государственного совета Республики Крым и Совета министров Крыма при поддержке государственных органов власти России, правительства Москвы, Фонда "Русский мир". Форум направлен на поддержку русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере.