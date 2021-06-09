Названы самые популярные писатели среди россиян

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россияне назвали Дарью Донцову, Бориса Акунина, Захара Прилепина и Виктора Пелевина наиболее популярными писателями среди соотечественников. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте организации.

"Самые популярные писатели среди россиян - Дарья Донцова (5%), Борис Акунин (4%), Захар Прилепин (4%), Виктор Пелевин (3%) и Татьяна Устинова (3%)", - следует из данных ВЦИОМ.

Две трети опрошенных считают (66%) писателей интеллектуальными людьми, в то время как 10% назвали их ограниченными. Кроме того, 57% уверены, что писатели оказывают влияние на умы и настроения людей, 27% придерживаются обратного мнения.

По мнению 40% респондентов, писателям присущи высокое эстетическое чувство и утонченность, 18% считают, что писатели вульгарные и пошлые. 53% сообщили, что писатели движимы стремлением заработать денег, 22% - что писатели стремятся создать великие произведения и войти в историю.

Кроме того, 33% респондентов назвали писателей успешными и богатыми, 21% так не считает. Также 33% считают, что писатели известные и популярные, в то время как 31% придерживаются обратной точки зрения. 21% уверены, что писатели занимают высокое положение в обществе, 48% не согласны с данным утверждением.

О прочитанных книгах

За последние шесть месяцев 44% россиян прочитали от одной до пяти книг, 25% - 10 и более книг, 30% не прочитали ни одной книги.

О методике

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 мая 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.