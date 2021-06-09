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Все новости
В Москве усилят контроль, но локдаун не планируется.
В Москве усилят контроль, но локдаун не планируется.
В Москве усилят контроль, но локдаун не планируется.
В Москве усилят контроль, но локдаун не планируется.
В Москве усилят контроль, но локдаун не планируется.
Пандемия COVID-19

В Москве усилят контроль, но локдаун не планируется. Главное о коронавирусе за 9 июня

© Сергей Карпухин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 156 250 случаев заражения, из них новых — 10 407 (максимум с 7 марта). За сутки умерли 399 человек, за весь период — 124 895.
  • Предпосылок для снижения заболеваемости в стране сейчас нет: люди меньше соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, а темпы вакцинации еще недостаточно хорошие, заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
  • Потеря иммунитета у переболевших ранее, несоблюдение правил профилактики, нежелание сделать прививку повлияли на рост заболеваемости, считает главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
  • Число госпитализированных с COVID-19 в Крыму за неделю выросло на 12%.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 209 214 случаев заражения, из них новых — 4 124 (максимум с 16 января). Госпитализированы 1 539 человек.
  • В текущей ситуации в столице не требуется вводить локдаун, заявил мэр города Сергей Собянин. При этом власти планируют в ближайшие дни открыть дополнительные больницы для борьбы с коронавирусом.
  • В столице усилят контроль за ношением масок и перчаток в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. 
  • Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима усилят в поездах Московских центральных диаметров, Московской железной дороги и Октябрьской железной дороги.
  • Рост заболеваемости в городе связан с несоблюдением действующих профилактических мер. Но тем не менее власти не планируют вводить дополнительные ограничения, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Мир

  • Всего зафиксировано более 174 млн случаев заражения, умерли 3 749 667 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости в мире за неделю на 15%.
  • Число заразившихся в Индии превысило 29 млн.
Теги
Пандемия COVID-19
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