Почти 100 тыс. активистов "Единой России" стали волонтерами в пандемию

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" во время распространения коронавируса открыла волонтерские центры по всей стране, а почти 100 тыс. ее активистов в пандемию стали добровольцами. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев в среду на совместном заседании Высшего и Генерального советов "Единой России".

По его словам, добровольческая деятельность является крайне важным направлением работы единороссов. С начала пандемии партия открыла в каждом регионе волонтерский центр, чтобы поддержку получили жители самых отдаленных территорий страны, указал Медведев.

"Почти 100 тыс. активистов нашей партии стали добровольцами, присоединились к нашей всероссийской акции "Мы вместе", вышли на самые трудные участки", - сообщил он.

Лидер единороссов рассказал, что волонтеры помогали врачам, ухаживали за больными, развозили лекарства, продукты, средства индивидуальной защиты пожилым и одиноким людям. Медведев акцентировал внимание на том, что в целом "Единой Россией" в пандемию было сделано много, и поблагодарил однопартийцев за эту работу.

Акция "Мы вместе" началась 21 марта 2020 года, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Мероприятие направлено на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.

Работа партии в пандемию

Представители "Единой России" действовали на фоне распространения коронавируса сплоченно, ответственно и максимально эффективно, отметил Медведев.

"В этот самый сложный, может быть, даже в чем-то самый ответственный период все действовали быстро, сплоченно, максимально эффективно. И, действительно, проявляли искреннюю заботу [о гражданах]", - отметил он, говоря о работе партии в пандемию.

Медведев напомнил, что "Единая Россия" на фоне распространения ковида не приостановила регулярные приемы граждан по всей стране, оказывала им необходимую правовую поддержку.

"В отличие от других политических сил "Единая Россия" не ушла на самоизоляцию и сразу же направила все силы и все ресурсы на помощь людям", - отметил председатель партии. Он напомнил, что велась корректировка законодательства, формировались предложения по комплексному плану восстановления экономики, по поддержке граждан и бизнеса.

Медведев обратил внимание и на организованный партией сбор средств для всех нуждающихся. "Более 500 млн рублей партия направила на закупку защитных костюмов и средств индивидуальной защиты", - отметил он, добавив, что также закупались реанимобили и продуктовые наборы для медиков. "В благотворительной акции "Помоги учиться дома" мы собрали более 500 тыс. компьютеров и планшетов для дистанционного обучения школьников из нуждающихся семей", - напомнил Медведев.