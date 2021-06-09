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Пандемия COVID-19

Байден объявит в ходе европейского турне о стратегии США по вакцинам для мира

Планируется, что глава Белого дома, в частности, примет участие в саммите "семерки" в Великобритании, а 16 июня состоится его двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным в Женеве

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что объявит об американской стратегии по вакцинам для мира.

"У меня есть [стратегия], и я объявлю ее", - сказал Байден в среду журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в Европу, отвечая на вопрос о наличии у США подобного плана.

Байден отправился в свою первую зарубежную поездку в качестве президента США. Планируется, что он примет участие в саммите "семерки" в Великобритании. После этого глава Белого дома вылетит в столицу Бельгии на встречу НАТО на высшем уровне. Затем в Брюсселе состоится саммит США - ЕС. Кульминацией турне Байдена станет его двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Пандемия COVID-19
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