Главврач Боткинской больницы рассказал о самом сложном периоде работы в пандемию

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Наиболее сложным периодом работы для больницы имени Боткина в Москве стала весна 2020 года, когда врачи столкнулись с "концентрацией" пациентов в самом тяжелом состоянии. Об этом в интервью ТАСС сообщил главный хирург и эндоскопист столицы, главный врач Городской клинической больницы им. С. П. Боткина Департамента здравоохранения города Алексей Шабунин.

"Пример с коронавирусом показал, что московское здравоохранение действительно стоит на самых передовых позициях. Достаточно вспомнить, как мы справлялись с этой ситуацией и как стабилизировали ее. Самым сложным для нас стал период открытия ковидного госпиталя, когда мы занимались не просто лечением пациентов с этой инфекцией. Это была концентрация самых тяжелых больных - пациенты с лейкозом и ковидом, с инфарктом и ковидом, с инсультом и ковидом, язвенным кровотечением и ковидом", - сказал Шабунин.

Он напомнил, что в первую волну врачи еще не знали, как действует плазма, препараты, а также про цитокиновый шторм. В московском здравоохранении работал штаб, где ежеминутно собирались и анализировались различные данные и результаты применения новых препаратов и тут же корректировались все протоколы. Это позволило даже у пациентов в тяжелом состоянии добиться уверенных результатов, во многом лучше, чем у зарубежных коллег.

Кроме того, по словам специалиста, в прошлом году хирурги прооперировали более 10 тыс. пациентов по профилю "хирургия" и в тот же день отпустили. В Москве подобная технология появилась благодаря коллегам из Швеции, которые оперируют в стационарах кратковременного пребывания, то есть выписывают людей в день операции.

"Такое количество - это примерно 20% от всех плановых хирургических операций. Мы эту технологию сначала опробовали в трех клиниках, а сегодня она по хирургическому профилю работает в 18 взрослых стационарах. Это очень перспективное направление, прежде всего для трудоспособного населения", - подчеркнул Шабунин.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/11607093