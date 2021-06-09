Медведев: программа по обновлению парка школьных автобусов должна быть продолжена

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев рассчитывает, что инициированная партией программа обновления школьных автобусов будет продолжена.

"Эту работу нужно вести и дальше, в чем нас поддержал президент, для того, чтобы обеспечить безопасную и комфортную перевозку школьников", - сказал он в среду, выступая на совместном заседании высшего и генерального советов "Единой России".

Медведев напомнил, что партия последовательно занималась решением проблемы, связанной с обновлением парка школьных автобусов, стала инициаторами соответствующей программы. По его данным, с 2016 года в регионы России поставлено более 9 тыс. школьных автобусов.

Особое внимание лидер единороссов уделил проделанной работе по поддержке материнства и детства. Он напомнил, что благодаря "Единой России" был реализован комплекс мер по улучшению демографической ситуации в стране, в частности, расширены возможности использования материнского капитала. Предложения по дальнейшему расширению этой программы продолжают поступать.

Среди важных мер поддержки Медведев обозначил субсидирование ипотеки для многодетных семей. "За последние пять лет более 70 тыс. таких семей получили от государства субсидии в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотечных кредитов. До конца 2022 года многодетные семьи смогут получить средства на ипотеку как при покупке квартиры, так и для приобретения земли под дом", - сказал он. Также председатель партии отметил выплаты нуждающимся семьям с детьми, двукратное увеличение для неработающих граждан с детьми ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, начисление максимальной выплаты оставшимся без работы в период декретного отпуска. Ряд инициатив партии об увеличении различных выплат и пособий нашел отражение в послании главы государства парламенту, подчеркнул он.

Говоря о поддержке системы образования, Медведев проинформировал, что "Единая Россия" приняла участие в реализации президентской инициативы по выплате 1 млн рублей для учителей, переехавших в сельскую местность. На эти цели с 2020 по 2024 годы предусмотрено 4 млрд рублей. Благодаря деятельности партии был принят закон об обеспечении горячим питанием младшеклассников, практически решена проблема с местами в детских садах и школах, резюмировал лидер единороссов.