Медведев рассчитывает на увеличение числа бюджетных мест в вузах РФ в ближайшие пару лет

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев рассчитывает, что партийная инициатива позволит увеличить число бюджетных мест в вузах на десятки тысяч в ближайшие два года.

"Наша партия направляла свои предложения по увеличению бюджетных мест в высших учебных заведениях. Инициативу "Единой России" в этой части также поддержал президент. Если она будет реализована, это позволит в ближайшие два года повысить количество таких мест на несколько десятков тысяч", - сказал он, выступая в среду на совместном заседании высшего и генерального советов "Единой России".

По мнению Медведева, это "очень важная гарантия". "Очень важно также уделять внимание бюджетному обучению в региональных высших учебных заведениях", - добавил он.

Среди партийных достижений политик отметил закон, который дает детям-сиротам бессрочное право на поступление в высшие учебные заведения. "Причем они могут планировать свое будущее без оглядки на временные рамки, которые были в прежнем законодательстве", - заметил Медведев.