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Пандемия COVID-19

Руководство алтайского госпиталя для больных COVID-19 проверит начисление выплат санитарам

Более 20 сотрудников учреждения пожаловались ранее, что с 1 по 31 мая 2021 года им не внесли в табель отработанные часы, за которые полагаются социальные выплаты

БАРНАУЛ, 9 июня. /ТАСС/. Комиссия по проверке объема выплат создана в госпитале для больных COVID-19, действующем на базе больницы №5 в Барнауле. Более 20 санитаров учреждения пожаловались на отсутствие выплат за работу с пациентами с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава в среду.

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Санитары учреждения опубликовали в соцсетях коллективную жалобу на руководство учреждения, которое является базовым госпиталем для больных COVID-19 в крае. По их словам, выплаты, положенные им за работу с пациентами с COVID-19, не получили все 23 санитара учреждения.

"По фактам, изложенным в обращении персонала медучреждения, проводится служебное расследование. В больнице сегодня оперативно создана комиссия по проверке фактической отработки времени и объема начисленных ФСС выплат. Мы с каждым из сотрудников обсудим и проведем беседу, чтобы больше не возникало недопонимания", - процитировали в пресс-службе руководителя больницы Ирину Вильгельм.

По ее словам, никаких дисциплинарных взысканий к сотрудникам в мае не применялось, а реестр за прошлый месяц был передан в Фонд социального страхования накануне в соответствии с табелем рабочего времени работников отделения. "Решение данного вопроса находится на контроле в министерстве здравоохранения края", - подчеркнули в пресс-службе.

В обращении санитаров, опубликованном во "ВКонтакте", говорится, что с 1 по 31 мая 2021 года им не внесли в табель отработанные часы, за которые полагаются социальные выплаты. Со слов санитаров, в выплатах им было отказано под предлогом "невыполнения должностных обязанностей". Ранее о проведении проверки по данному факту ТАСС заявили в прокуратуре Алтайского края.

Больница №5 Барнаула стала первым медучреждением Алтайского края, которое 1 апреля 2020 года перепрофилировали под госпиталь для больных коронавирусом. Учреждение стало базовым госпиталем региона, где, по последним данным, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией превышает 52 тыс. человек.

Теги
РоссияАлтайский крайПандемия COVID-19
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