Руководство алтайского госпиталя для больных COVID-19 проверит начисление выплат санитарам

БАРНАУЛ, 9 июня. /ТАСС/. Комиссия по проверке объема выплат создана в госпитале для больных COVID-19, действующем на базе больницы №5 в Барнауле. Более 20 санитаров учреждения пожаловались на отсутствие выплат за работу с пациентами с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава в среду.

Санитары учреждения опубликовали в соцсетях коллективную жалобу на руководство учреждения, которое является базовым госпиталем для больных COVID-19 в крае. По их словам, выплаты, положенные им за работу с пациентами с COVID-19, не получили все 23 санитара учреждения.

"По фактам, изложенным в обращении персонала медучреждения, проводится служебное расследование. В больнице сегодня оперативно создана комиссия по проверке фактической отработки времени и объема начисленных ФСС выплат. Мы с каждым из сотрудников обсудим и проведем беседу, чтобы больше не возникало недопонимания", - процитировали в пресс-службе руководителя больницы Ирину Вильгельм.

По ее словам, никаких дисциплинарных взысканий к сотрудникам в мае не применялось, а реестр за прошлый месяц был передан в Фонд социального страхования накануне в соответствии с табелем рабочего времени работников отделения. "Решение данного вопроса находится на контроле в министерстве здравоохранения края", - подчеркнули в пресс-службе.

В обращении санитаров, опубликованном во "ВКонтакте", говорится, что с 1 по 31 мая 2021 года им не внесли в табель отработанные часы, за которые полагаются социальные выплаты. Со слов санитаров, в выплатах им было отказано под предлогом "невыполнения должностных обязанностей". Ранее о проведении проверки по данному факту ТАСС заявили в прокуратуре Алтайского края.

Больница №5 Барнаула стала первым медучреждением Алтайского края, которое 1 апреля 2020 года перепрофилировали под госпиталь для больных коронавирусом. Учреждение стало базовым госпиталем региона, где, по последним данным, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией превышает 52 тыс. человек.