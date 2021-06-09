В Арктике планируют установить не менее 25 автоматических метеостанций после 2024 года

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Минимум 25 автоматических метеостанций необходимо будет установить в Арктике после 2024 года. Это позволит улучшить точность прогнозов на 4-6%, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

"В Арктике нужно еще как минимум 25 автоматических метеостанций. Но мы понимаем, что это планы после 2024 года. Предварительно, стоимость по установке и содержанию оценивается в 500 млн рублей ежегодно", - сказал министр.

По словам Козлова, станции позволят получать данные с самых отдаленных участков и повысят точность прогнозов на 4-6%.

Козлов также сообщил, что 4,7 млрд рублей направят на полную модернизацию 32-х и частичное обновление 136 станций Росгидромета в Арктике, пока что в бюджете на эти цели предусмотрено 2,6 млрд рублей до 2024 года.

"Полный апгрейд ожидается на 32 станциях и частичное обновление на 136. На это требуется 4,7 млрд рублей, но предусмотрено лишь 2,6 млрд до 2024 года", - сказал он на заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

По словам Козлова, в Арктике всего расположено 240 пунктов Росгидромета, однако большинство из них устарели и требуют модернизации.