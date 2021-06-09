Глава Севастополя удалил аккаунт в Facebook после снятия соцсетью отметки о верификации

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отказался от использования социальной сети Facebook и закрыл свою страницу после того, как администрация сервиса убрала отметку о верификации его аккаунта.

Как сообщил Развожаев в среду на своей странице в социальной сети Instagram, Facebook сняла значок верификации с его аккаунта после заявления украинских политиков. Во вторник так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич на своей странице в Facebook заявил, что "общественность заметила" синий значок, подтверждающий верифицированность аккаунта, на странице Развожаева несколько недель тому назад. И это "не могли оставить без внимания".

"Вы только вдумайтесь, сидят такие товарищи, зарплату получают и строчат жалобы на синие галочки. Сразу видно, какой серьезной и важной работой они занимаются. Закрыть в Facebook свою страницу я хотел уже давно, а с учетом курьезной истории с "синей галкой" время точно пришло. Поэтому буду общаться с вами в этом аккаунте [в соцсети Instagram] и на моей странице "ВКонтакте", - написал Развожаев.

Он уточнил, что на страницу в Instagram заходит каждый день. Кроме того, на его посты в соцсетях активно отвечают вице-губернаторы и представители органов исполнительной власти.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.