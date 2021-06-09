Медведев считает непростым, но оправданным решение о повышении пенсионного возраста

"Это было крайне непростое решение, однако его нужно было принять, чтобы у нас возник постоянно действующий механизм повышения пенсий в будущем и гарантии устойчивости финансовой системы страны", - сказал Медведев на совместном заседании высшего и генерального советов партии в среду. Он напомнил, что перед пенсионной реформой тщательно анализировался международный опыт, поскольку "абсолютное большинство стран решения такого рода по пенсионному возрасту и пенсионным гарантиям приняли раньше России". "Поэтому мы пошли на этот шаг осознанно, как ответственная политическая сила", - подчеркнул председатель партии.

На его взгляд, при этом "Единая Россия" "немало сделала для защиты граждан предпенсионного возраста". "Была введена уголовная ответственность за отказ в приеме таким лицам на работу или увольнение с работы", - привел пример Медведев. Он также заметил, что "благодаря определенным решениям пенсии по инвалидности, ряд других видов пенсий, социальные надбавки теперь назначаются в беззаявительном порядке". "Мы приняли закон о восстановлении индексации пенсий опекунам, который направлен на поддержку почти 30 тыс. человек. Речь идет о пенсионерах, которые на возмездной основе заключили договор об осуществлении попечительства или опеки над несовершеннолетними. Нам удалось восстановить справедливость в отношении сельских пенсионеров. "Единая Россия" смогла сохранить надбавку к пенсии в 25% для тех, кто более 30 лет проработал на селе и впоследствии переехал в город", - перечислил председатель партии.

Медведев назвал "по-настоящему значимой мерой" введение с лета 2020 года запрета на взыскания социальных выплат. "Для судебных приставов эти выплаты стали недоступны - монетизированные льготы, средства материнского капитала, пенсии в связи с утратой кормильца, выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций", - пояснил лидер единороссов. Он также упомянул принятый закон об информировании граждан о причитающихся им средствах социальной поддержки. "Получателями такой помощи в разных формах являются более 50 млн граждан. Очень важно, чтобы об этих мерах все знали и могли ими пользоваться", - указал Медведев.