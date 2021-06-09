Медведев: "Единая Россия" сделала многое для помощи людям с ограниченными возможностями

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" сделала многое для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли получить работу и были обеспечены необходимым для жизни. Об этом заявил в среду председатель партии Дмитрий Медведев, подводя итоги выполнения предвыборной программы 2016 года на совместном заседании Высшего и Генерального советов "Единой России".

"Особо обращу внимание на ту работу, которую "Единая Россия" вела для поддержки людей с ограничениями по здоровью, в том числе в рамках федерального проекта "Единая страна - доступная среда". Мы старались делать многое для того, чтобы в обществе менялось отношение к инвалидам, чтобы они могли получить достойную работу, чтобы они были обеспечены необходимыми для жизни возможностями", - сказал он.

Медведев также напомнил, что партия стала инициатором законопроекта об упрощении выдачи людям с инвалидностью технических средств реабилитации. "Прежние правила в этом смысле были не вполне разумными", - подчеркнул председатель "Единой России".

Ранее первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко сообщил, что более 1 млн инвалидов трудоспособного возраста - треть от общего числа - официально трудоустроены в РФ.