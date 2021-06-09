В Петербурге подали в суд на Шнурова и "ВКонтакте" из-за текста песни "В Питере - пить"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Жительница Санкт-Петербурга Ксения Овчинникова подала в суд иск к социальной сети "ВКонтакте" и Сергею Шнурову из-за нецензурных слов в песне группы "Ленинград" "В Питере - пить", которую она прослушала в подписке соцсети, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Овчинникова рассказывает, что 8 июня, воспользовавшись подпиской VK Combo ООО "ВКонтакте", прослушала песню "В Питере-пить". В данном произведении содержатся два бранных выражения. Одно из них употребляется четыре раза, второе - один. Истец полагает, что ответчики нарушили закон "О защите прав потребителей": Шнуров произвел некачественную музыкальную продукцию, а ООО "ВКонтакте" предоставила ей этот некачественный контент", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что женщина требует у суда разобраться, было ли в данном случае нарушение ее прав как потребителя услуги, а также взыскать с соцсети и Шнурова по 1 тыс. рублей.

К производству иск суд пока не принял. Комментариями сторон ТАСС пока не располагает.

Шнуров - российский рок-музыкант, киноактер, телеведущий, художник и общественный деятель, лидер и автор большинства песен группы "Ленинград". В конце февраля 2020 года Шнуров, входящий в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре, вступил в Партию роста. В июне 2020 года Шнуров занял пост генерального продюсера телеканала RTVI.