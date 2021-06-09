Вертолет санавиации доставил в больницы Чувашии 45 пациентов с начала года

ЧЕБОКСАРЫ, 9 июня. /ТАСС/. Вертолет санитарной авиации доставил в больницы Чувашии 45 пациентов, которым была необходима экстренная помощь, с начала 2021 года. Об этом в среду сообщает пресс-служба Минздрава республики.

"45 вылетов - именно столько раз вертолет санитарной авиации Чувашии эвакуировал пациентов с начала года. Авиационные перевозки пациентов в Чувашии организованы по госконтракту с АО "Русские вертолетные системы", - говорится в сообщении.

Транспортировка пациентов выполняется на вертолете российского производства "Ансат", который полностью оснащен всем необходимым оборудованием для поддержания функций организма больного до поступления в клинику и оказания экстренной помощи. В нем установлен аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса, многофункциональный монитор и дефибриллятор.

Сейчас в Чувашии уделяется большое внимание развитию санитарной авиации. В 2020 году в республике была построена первая вертолетная площадка на базе больницы скорой медицинской помощи в Чебоксарах. В 2021 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Чувашии планируется построить две площадки для посадки вертолета - в Шумерле и в Канаше.