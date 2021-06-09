В Пермском крае разрешили проводить в День России массовые мероприятия на улице

ПЕРМЬ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края разрешили проводить массовые мероприятия на открытом воздухе, приуроченные к некоторым праздникам. Об этом сообщили в среду на сайте регионального правительства.

"Разрешено проводить культурные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России, Дня города Перми, а также дней муниципальных образований Пермского края. Важное условие - речь идет про открытые пространства. <...> Предусматривается, что предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться на территории проведения мероприятия, исчисляется исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра", - говорится в сообщении.

Еще одно изменение касается заседаний Законодательного собрания Пермского края и муниципальных парламентов. Депутатам разрешили непосредственно присутствовать в зале заседания.

Другие ограничения остались без изменений. В частности, до 1 июля продолжают действовать ограничения на работу ночных клубов, дискотек.

По данным регионального Минздрава, в настоящее время в Пермском крае свыше 1,5 тыс. человек проходят лечение от коронавируса, около 1 тыс. пациентов находятся дома на карантине. Всего в регионе выявили более 58,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 52,6 тыс. человек, умерли 2,5 тыс. В области продолжает действовать масочный режим.