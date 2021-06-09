В Геленджике в августе запустят дополнительные скважины для решения проблемы водоснабжения

ГЕЛЕНДЖИК, 9 июня. /ТАСС/. Новые скважины введут в эксплуатацию в Геленджике в августе. Они позволят улучшить ситуацию с водоснабжением курорта, заявил журналистам в среду в ходе церемонии запуска новой ветки Троицкого группового водопровода губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Бесперебойное водоснабжение в Геленджике зависит наполовину от Троицкого группового водопровода, а еще половина обеспечивается собственными источниками. По данным администрации Краснодарского края, новый водопровод соединит два резервуара чистой воды между микрорайонами "Южный" и "Парус" и даст возможность подавать воду от Троицкого группового водовода в микрорайоны при пересыхании Дивноморского водозабора, для решения проблемы был построен 11-километровый новый участок водопровода. Также ведется бурение новых скважин.

"В середине июля скважины, которые сегодня уже бурятся, будут переданы городу и тоже начнут снабжать водой уже из Дивноморского водозабора тот же Геленджик. Это дополнительные источники, которые помогут уменьшить проблему водоснабжения Геленджика", - сказал глава региона.

В 2020 году в Краснодарском крае была рекордная засуха, в ряде городов, среди которых Геленджик и Новороссийск, обмелели источники водоснабжения, в период курортного сезона действовали графики подачи воды, осуществлялся подвоз, на улицах устанавливали резервуары.