Все школы и колледжи Тульской области в 2021 году подключат к платформе "Сферум"

ТУЛА, 9 июня. /ТАСС/. Коммуникационную платформу "Сферум", которая является отечественным аналогом Zoom, в 2021 году внедрят в образовательный процесс во всех школах и колледжах Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба облправительства по итогам проведения в среду в Туле региональной стратегической сессий "Цифровая прокачка региона. Тульская область".

"С нового учебного года во всех школах и колледжах региона будет работать коммуникационная платформа "Сферум" - отечественный аналог Zoom. На стратегической сессии [министр образования Тульской области] Алевтина Шевелева и генеральный директор ООО "Цифровое образование" Рубен Акопов подписали соглашение о сотрудничестве. С внедрением "Сферума" в школах нашего региона образование станет более удобным и технологичным", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Отмечено, что внедрение новой коммуникационной платформы происходит в рамках цифровизации учреждений сферы образования региона, проект ее стратегии вынесен на обсуждение педагогов. "Мы разработали проект стратегии цифровой трансформации, куда вошли три основных блока: "материально-техническая база", "учебный процесс" и "кадры". Руководители школ и колледжей, преподаватели, воспитатели, представители инновационных компаний и исполнительной власти нескольких регионов включились в обсуждение этого проекта", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Тульской области Ольги Гремяковой.

"Сферум" - это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением правительства РФ. Разработкой данной платформы занималось совместное предприятие "Ростелекома" и Mail.ru Group - "Цифровое образование". "Сферум" основан на технологиях социальной сети "ВКонтакте", а "Ростелеком" обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ТАСС сообщил, что бесплатная платформа "Сферум" нужна для общения учителей и учеников, в том числе из разных регионов, она дает возможность ребенку быть на связи с классом и учителем во время урока, если он по каким-либо причинам не имеет возможности посещать школу. К платформе уже подключено более 8 тысяч образовательных организаций, 225 тыс. школьников, 41 тыс. учителей.