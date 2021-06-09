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Пандемия COVID-19

СМИ: в Канаде с июля смягчат условия въезда в страну для вакцинированных сограждан

Канадцы и те, кто имеет вид на жительство в североамериканской стране, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, смогут избежать двухнедельного карантина, отмечает телеканал CTV

ОТТАВА, 9 июня. /ТАСС/. Власти Канады намерены с июля смягчить условия въезда в страну для полностью вакцинированных сограждан. Об этом в среду сообщил телеканал CTV.

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Согласно данным его источников в правительстве, канадцы и граждане, имеющие вид на жительство в североамериканской стране, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, смогут избежать двухнедельного карантина. Для этого нужно будет сдать ПЦР-тест и дождаться его результатов. В случае отрицательного результата можно не соблюдать положенный 14-дневный режим самоизоляции.

Согласно действующим правилам, все прибывающие в Канаду пассажиры перед посадкой на рейс должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа. Кроме того, по прибытии они обязаны сдать тест на коронавирус в аэропорту, после чего за свой счет не менее трех дней ждать результатов на самоизоляции в отеле. После получения результатов эти граждане обязаны завершить положенный для всех приезжих 14-дневный карантин дома даже в случае отрицательного результата теста.

Границы Канады закрыты для въезда иностранцев, за редким исключением, с марта 2020 года, но выезд самих канадцев из страны не запрещен.

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КанадаПандемия COVID-19
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