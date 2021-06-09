Митрополит Иларион считает, что обязан Церкви за награждение госпремией

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), ставший лауреатом Государственной премии 2020 года за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, заявил, что всеми своими достижениями обязан Церкви.

"Всем в своей жизни я обязан Церкви. В пятнадцать лет я избрал путь церковного служения и вот уже сорок лет иду этим путем. Церковь дает мне ежедневное вдохновение, без которого невозможно ни служение Богу, ни творчество", - сказал Иларион в среду корреспонденту ТАСС.

Митрополит отметил, что счастлив иметь возможность рассказывать современникам о Боге доступным языком. "Я это делаю всеми доступными мне средствами - через проповедь с амвона, через книги, через документальные фильмы, через работу на телевидении и в интернете, через музыку", - добавил он.

По словам Илариона, быть востребованным - большое счастье. "И большая привилегия - заниматься тем, что тебе интересно, что тебя вдохновляет. Это главное, что я хотел бы сегодня сказать", - подчеркнул он.

Митрополит Иларион является автором более тысячи исторических, философских и богословских публикаций, а также переводов церковной литературы с греческого и сирийского языков, автором музыкальных произведений для хора и симфонического оркестра. Имеет десятки церковных и светских наград.

Государственная премия

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

Вручение госпремий президентом РФ Владимиром Путиным обычно проходит в Кремле по случаю Дня России, 12 июня. В прошлом году торжественное мероприятие было перенесено на 24 июня, однако на этот раз церемония традиционно пройдет 12 июня.