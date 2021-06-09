Путин заявил, что его не задел дизайн новой формы сборной Украины по футболу

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Позиция Украины, пренебрегающей волеизъявлением крымчан, хорошо известна, поэтому в изображении полуострова на новой форме сборной этой страны по футболу нет ничего нового. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал в интервью, показанном в среду в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Нет", - ответил он на вопрос, задело ли его то, в какой форме украинская сборная выйдет на матчи Евро-2020.

"Здесь нет никакой новизны, ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна, они пренебрегают волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия", - сказал Путин.