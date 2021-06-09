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Евро-2020
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Путин заявил, что его не задел дизайн новой формы сборной Украины по футболу

Президент РФ отметил, что новизны в позиции Украины в этой ситуации нет

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Позиция Украины, пренебрегающей волеизъявлением крымчан, хорошо известна, поэтому в изображении полуострова на новой форме сборной этой страны по футболу нет ничего нового. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал в интервью, показанном в среду в эфире телеканала "Россия-24".

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"Нет", - ответил он на вопрос, задело ли его то, в какой форме украинская сборная выйдет на матчи Евро-2020.

"Здесь нет никакой новизны, ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна, они пренебрегают волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия", - сказал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияЕвро-2020
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