Скорость электросамокатов на центральных улицах Петербурга ограничат 10 км/ч

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Комитет по транспорту Петербурга подписал соглашение с представителями крупных кикшеринговых компаний, по которому на улицах с плотным туристическим потоком скорость электросамокатов ограничат 10 км/ч, а на центральных улицах их эксплуатация будет прекращена. Также будет ограничено их движение во время проведения Евро-2020, сообщили в комитете в среду.

"[Соглашение предусматривает] ограничение скорости до 10 км/ч на улицах с плотным туристическим потоком, в том числе прилегающих к Невскому проспекту", - говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает полный запрет движения электросамокатов на Невском проспекте, Адмиралтейском проспекте, Дворцовой площади, Сенатской площади, Большой Конюшенной улице, Малой и Большой Морской улицах, Английской и Дворцовой набережных. В перечень ограничений также внесены территории вблизи основных достопримечательностей, всего порядка 20 улиц. Список будет дополняться с учетом мнения горожан. О нарушениях правил использования самокатов петербуржцы смогут сообщить по телефону горячей линии.

Также соглашение предусматривает, что водитель электросамоката должен переходить автомобильные дороги пешком по пешеходному переходу.

Кроме того, в рамках проведения Евро-2020 движение электросамокатов будет ограничено в пределах улиц размещения фан-зон, стадиона и мест отправки и прибытия шаттлов, перевозящих болельщиков.

О ситуации в городе

В среду сервисы аренды электросамокатов приостановили работу в Петербурге до согласования всех вопросов с администрацией. В комитете по транспорту отметили, что это было исключительно решение кикшеринговых компаний, город таких требований не предъявлял.

В мае и июне этого года СК возбудил несколько уголовных дел после наезда в Петербурге на людей на электоосамокатах. В частности, один случай произошел в середине мая на Невском проспекте, где группа молодых людей наехала на мужчину, а затем подрались с ним. Подозреваемые в хулиганстве задержаны и заключены под стражу. Другие уголовные дела возбудили по статье о причинении вреда здоровью по неосторожности после наезда самокатов на детей в районах города.

Кроме того, также СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и проводил обыски в офисах кикшеринговых компаний в Петербурге.