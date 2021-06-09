Прокурор Кубани призвал приставов вызывать помощь в случае агрессии при сносе самостроев

КРАСНОДАР, 9 июня. /ТАСС/. Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский призвал судебных приставов вести себя корректно при исполнении решения судов по сносу самостроев и вызывать помощь в случае наличия агрессии и использования оружия в их адрес. Об этом он заявил ТАСС в среду после инцидента в Сочи, где погибли двое судебных приставов.

В среду утром житель Сочи возле дому по улице Просвещения, 81/2, предположительно, из ружья застрелил двух судебных приставов, которые прибыли на объект для исполнения решения суда по сносу самостроев.

"[Нужно] везде провести разъяснительные беседы. Конечно же, сами сотрудники должны вести себя корректно, если чувствуют опасность, агрессивный настрой толпы или оружие, вызывать помощь. В связи с этим провести обучение личного состава, чтобы понимали всю важность, ответственность и опасность работы", - сказал Табельский.

Он добавил, что все действия по сносу незаконных построек в регионе необходимо продолжать, поручил следственно-оперативной группе закончить в кратчайшие сроки расследование уголовного дела по факту инцидента в Сочи. "Еще раз пройти и посмотреть, где будут проводиться мероприятия по сносу, таких районов много по Сочи. Сохранить стабильную обстановку, как в этом месте, так и в местах будущих сносов", - резюмировал он.