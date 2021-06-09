Приставы намерены усилить меры безопасности после убийства двух сотрудников в Сочи

КРАСНОДАР, 9 июня. /ТАСС/. Приставы регионального управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю рассматривают вопрос об усилении физической защиты сотрудников после инцидента в Сочи, где при выполнении исполнительного производства о сносе самостроев были застрелены двое сотрудников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края по итогам межведомственного совещания прошедшего в Сочи после инцидента.

Что известно о стрельбе в Сочи

В среду утром житель Сочи возле дома по улице Просвещения, 81/2, предположительно, из ружья застрелил двух судебных приставов, которые прибыли на объект для исполнения решения суда по сносу самостроев.

"Прокурор края Сергей Табельский провел в городе Сочи межведомственное совещание, посвященное расследованию уголовного дела, связанного с убийством судебных приставов при осуществлении ими служебных обязанностей, а также вопросам безопасности работников службы. Начальник краевого управления службы судебных приставов проработает вопрос организации физической защиты судебных приставов, обеспечивающих исполнение решений судов о сносе самовольных строений", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что также в ходе совещания обсуждались вопросы, касающиеся принятия процессуальных решений и проведения неотложных следственных действий по уголовному делу, даны конкретные рекомендации в части соблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства.