Николаев: Татарстан проявил интерес к опыту Якутии в сфере сохранения родного языка

КАЗАНЬ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Татарстана и специалисты проявили интерес к опыту Якутии в сфере сохранения и развития родного языка. Об этом ТАСС в среду сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, который находится в рабочей поездке в Казани.

"У нас по языковой политике очень много делается. В эти дни я очень много слышал мнений, и от руководителей Татарстана, и от специалистов, в том числе в области языковой политики, что Татарстану, наверное, нужно кое-каким вопросам учиться у Якутии. В вопросах сохранения языков и внедрения государственных языков в оборот, ну и обучения на родных языках, начиная с детского сада и со школы", - сказал он.

В Татарстане с 7 по 11 июня проходят Дни Республики Саха (Якутия), они приурочены к столетию Татарской АССР. В эти дни в Казани проходит презентация инвестиционного и туристского потенциала Якутии, демонстрация и реализация продукции товаропроизводителей региона под брендом "Сделано в Якутии", а также проведение культурных мероприятий.