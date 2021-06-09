В Якутии в 2022 году пройдут Дни Татарстана

КАЗАНЬ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Якутии ожидают проведения Дней Татарстана в республике в 2022 году. Они будут посвящены столетию Якутской АССР, сообщил ТАСС в среду глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, который находится с рабочей поездкой в Казани.

"Вопрос к Рустаму Нургалиевичу (Миннаханову, президенту Татарстана), но он обещал, что они (Дни Татарстана) обязательно пройдут в 2022 году, в год столетия ЯАССР", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В Татарстане с 7 по 11 июня проходят Дни Республики Саха (Якутия), они приурочены к столетию Татарской АССР. В эти дни в Казани проходит презентация инвестиционного и туристского потенциала Якутии, демонстрация и реализация продукции товаропроизводителей региона под брендом "Сделано в Якутии", а также проходят культурные мероприятия.

В рамках мероприятий перед Дворцом Земледельцев в Казани проходит выставка-ярмарка продукции якутских товаропроизводителей "Сделано в Якутии". На площадке проходит презентация популярных туристских направлений Республики Саха (Якутия). На выставке представлены промышленный туризм, ювелирные украшения, изделия из мамонтовой кости, экологически чистая продукция.

"Здесь у нас, на выставке, представлены изделия предпринимателей Якутии, народных промыслов, ювелиров, представлены туристические продукты. Все в один голос, кто здесь сегодня у нас работает - мастера из Якутии, предприниматели - говорят, что большой интерес вызывает у жителей Казани и гостей столицы Татарстана вся продукция - ювелирная, рыбная продукция, изделия народно-художественных промыслов. Конечно, в этом направлении мы будем усиливать свои отношения для того, чтобы как можно больше товаров из Якутии было представлено здесь, в Татарстане", - сказал он.

Николаев отметил, что сегодня в Якутии используется широкий спектр продукции, произведенной в Татарстане, - в горно-добывающей промышленности, в речном и воздушном транспорте. "Конечно, спектр очень большой, начиная от вертолетов, заканчивая уже продукцией нефтехимии", - добавил он.