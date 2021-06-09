ФИОП Роснано поможет школьникам в регионах освоить технологии и предпринимательство

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано" запускает два проекта для широкого привлечения школьников в регионах к предпринимательской и проектной деятельности в высоких технологиях. Об этом сообщает в среду пресс-служба ФИОП.

"Субъектам федерации и городам будут предложены готовые пакетные решения, которые позволят им организовать собственные акселераторы "Технолидеры будущего", а также проектные смены и кружки естественнонаучной направленности. Это даст возможность увеличить охват школьников естественнонаучной и технологической тематикой и обеспечить осознанный выбор подрастающим поколением профессиональной траектории", - говорится в сообщении.

В частности, первый проект - это начало региональной предакселерационной программы федерального акселератора "Технолидеры будущего" для школьников 8-11-х классов. Его участники занимаются запуском предпринимательских проектов в сфере высоких технологий. Для обеспечения более широкой воронки отбора лучших проектов модули по технологическому предпринимательству будут встраиваться в деятельность региональных клубов и кружков технического творчества.

"Второй проект - это программа подготовки педагогов региональных детских центров по модели образовательного центра "Сириус", которую разработает и проведет фонд "Талант и успех". Программа поможет педагогам организовать работу по направлению "Нанотехнологии и естественные науки" в форме проектной и исследовательской деятельности на базе региональных центров для одаренных детей", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках проекта будет проведено направление "Нанотехнологии" всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в образовательном центре "Сириус". Старшеклассники проектной смены встретятся с представителями наноиндустрии, попробуют свои силы в решении учебно-исследовательских и инженерных задач высокотехнологичных компаний.

"Мы увидели, что наши федеральные проекты вызывают интерес в регионах. Было бы правильно, если бы соответствующие программы начали работать на уровне субъектов федерации, районов, городов. Это сделает лучшую педагогическую практику доступной для широкого круга школьников, создаст условия для расширения базы занятых научными и инженерными разработками и технологическим предпринимательством в стране. Такая задача в полной мере соответствует национальной цели развития, связанной с обеспечением возможности для самореализации и развития талантов", - заявила руководитель направления по развитию дополнительного образования детей и педагогов ФИОП Светлана Решетникова, чьи слова приводит пресс-служба.

О фонде

Фонд инфраструктурных и образовательных программ - один из крупнейших институтов инновационного развития в России. Создан на основании закона "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий" в 2010 году. Цель деятельности фонда - развитие нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.