В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за опасности лесных пожаров

МУРМАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Режим повышенной готовности в связи с сохранением высокого класса пожарной опасности ввели в Мурманской области. Об этом сообщили в среду в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона.

"С 9 июня в регионе введен режим повышенной готовности органов управления и сил Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с повышением из-за погоды класса пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов призвал северян соблюдать введенные ограничения и правила безопасности при обращении с огнем. "Ни в коем случае нельзя разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и любые другие отходы и материалы. Огонь распространяется очень быстро, а для того, чтобы потушить его, требуется немало времени, сил и средств", - приводятся его слова в сообщении.

По информации Мурманского гидрометцентра, в ближайшие дни на Кольском полуострове воздух прогреется до плюс 27 градусов днем, в центральных районах - до плюс 29 градусов. IV региональный класс пожарной опасности ожидается на севере Кольского района, в Мончегорске, Оленегорске и ЗАТО Александровск. V региональный класс пожарной опасности - в Печенгском, Ковдорском, Кандалакшском, Терском и Ловозерском районах, юге Кольского района, в городах Полярные Зори, Кировск и Апатиты.