Власти Петербурга сообщили возможную цену тура для вакцинации от COVID-19 для иностранцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Приезд иностранца в Санкт-Петербург для вакцинации от новой коронавирусной инфекции может стоить $1,5 - 2,5 тыс. или больше, это зависит от дальности перелета. Такое мнение высказал председатель городского комитета по туризму Сергей Корнеев в эфире телеканала "Санкт-Петербург" в среду.

"Разные могут быть стоимости пакетов, в зависимости от того, будут чартеры или не будут. Это может стоить от $1,5 до 2,5 тыс., по оценкам туроператоров, и выше, в зависимости от географии полетов", - сказал Корнеев.

Он также отметил, что в Петербурге есть вся необходимая инфраструктура для приема иностранных туристов для вакцинации.

Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец также сообщил, что Петербург может начать вакцинацию иностранцев "уже сегодня", однако власти города пока ждут федеральные нормативные акты, в соответствии с которыми они смогут обслуживать таких туристов.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 4 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев.