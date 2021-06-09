Станция "Снежинка" в Мурманской области займется научно-образовательными программами

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Международную арктическую станцию (МАС) "Снежинка" в Мурманской области возведут на смешанном энергообеспечении для реализации научно-образовательных программ. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, который в среду провел заседание Государственной комиссии по развитию Арктики.

Ранее сообщалось о планах по созданию круглогодичной и полностью автономной международной арктической станции "Снежинка" в Ямало-Ненецком автономном округе. На заседании в среду министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков доложил о планах по созданию в период председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах "Снежинки" как научной и образовательной платформы для исследователей и разработчиков новых технологий в Арктике. По итогам рассмотрения предложений от пяти федеральных субъектов были отобраны два варианта - Ямало-Ненецкий автономный округ и Мурманская область.

"В Мурманской области планируется разместить станцию на смешанном энергообеспечении для реализации научно-образовательных программ", - сказано в сообщении.

На территории ЯНАО будет создана станция для проведения научных исследований в суровых климатических условиях вечной мерзлоты на основе возобновляемых источников энергии ветра и солнца и водородной энергетики.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в беседе с ТАСС подчеркнул, что строительство научной станции - дополнительная возможность для новых образовательных программ, научных исследований, для привлечения в регион научных специалистов и для развития молодых специалистов.

По итогам совещания вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев дал поручение Минобрнауки России совместно с руководством Ямало-Ненецкого автономного округа и Мурманской области доработать проект по созданию международной арктической станции "Снежинка", подписать договор на проведение проектно-изыскательных работ на территории ЯНАО и составить дорожную карту по реализации проекта МАС "Снежинка" в Мурманской области.