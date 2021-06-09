Курорт у подножия Эльбруса планируют построить в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 9 июня. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) до 2023 года планируют начать проект по строительству санаторно-курортного комплекса "Джылы Суу" у подножия Эльбруса и дороги к нему. Об этом в среду сообщил глава региона Рашид Темрезов в Instagram.

"В Кубанском ущелье в 2021-2023 годах предусмотрено строительство автомобильной дороги туристско-рекреационного кластера "Джылы-Суу" протяженностью 17 км. Также есть планы по строительству санаторно-курортного комплекса "Джылы-Суу", - написал Темрезов.

Как сказали ТАСС в Министерстве туризма, курортов и молодежной политики КЧР, проект направлен в Ростуризм для включения в разрабатывающийся в сфере туризма новый нацпроект.

Помимо дороги планируется строительство линии электропередачи протяженностью 20 км, санаторно-курортного комплекса на 170 номеров, ресторана на 200 посадочных мест и альпинистского лагеря. Будут обустроены нарзанные источники, возведен спортивный комплекс с бассейном и тренажерным залом, процедурные кабинеты.

Ранее министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР Расул Текеев сказал ТАСС, что в регионе ожидают рост потока туристов на 15% в 2021 году. Согласно прогнозам, республику посетят около 1,7 млн человек. За 2020 год КЧР посетили более 1,5 млн туристов. Самыми популярными местами для отдыха в республике остаются курорты "Архыз" и "Домбай", Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".