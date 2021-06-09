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Мосгорсуд признал ФБК и "Штабы Навального" экстремистскими организациями

Решением суда деятельность ФБК прекращена незамедлительно
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ), а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями, удовлетворив иск столичной прокуратуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление прокуратуры города Москвы к некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан", общественному движению "Штабы Навального", - сообщили агентству.

В пресс-службе добавили, что суд ликвидировал некоммерческие организации ФБК и ФЗПГ и запретил деятельность общественного движения "Штабы Навального". Там также подчеркнули, что решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций.

Представители ФБК обжалуют решение Мосгорсуда, заявила адвокат Валерия Ветошкина, представляющая интересы фонда. "Мы обжалуем сегодняшнее решение суда в течение 10 суток, отведенных нам законом", - сказала она.

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Россия
Имущество ФБК передадут в собственность России после погашения требований кредиторов
Мосгорсуд ранее признал Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями
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