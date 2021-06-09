Прокурор назвал решение суда о признании ФБК экстремистской организацией обоснованным

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Решение Московского городского суда, признавшего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) экстремистской организацией, законно и обоснованно. Об этом сообщил журналистам представитель прокуратуры Москвы Алексей Жафяров.

"Суд согласился с нашими доводами и принял сторону прокуратуры. Считаем решение суда законным и обоснованным", - сказал он.

По его словам, представители ФБК и ФЗПГ, а также общественного движения "Штабы Навального" регулярно создавали угрозы жизни несовершеннолетних, вовлекая их в незаконные массовые акции.

"Выслушав наши доводы Мосгорсуд, полностью согласился с тем, что данные организации регулярно организовывали проведение несанкционированных массовых мероприятий, что нередко заканчивалось беспорядками. Они вовлекали в них несовершеннолетних, что создавало угрозу их жизни и здоровью. Кроме того, представители ФБК разжигали ненависть в отношении представителей государственной власти РФ и ее сторонников", - сказал прокурор.

Решение суда

Мосгорсуд в среду признал Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ), а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями, удовлетворив иск столичной прокуратуры. Суд ликвидировал некоммерческие организации ФБК и ФЗПГ и запретил деятельность общественного движения "Штабы Навального". Решение суда подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций.

Как полагают в прокуратуре, эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Кроме того, прокуратура считает, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Алексея Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ - в декабре 2020 года.