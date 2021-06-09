Имущество ФБК передадут в собственность России после погашения требований кредиторов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Имущество Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) будет обращено в собственность РФ после удовлетворения требований кредиторов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил обратить имущество НКО "Фонд борьбы с коррупцией", оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в собственность Российской Федерации", - сказали в суде.

Мосгорсуд в среду признал Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ, признан в РФ НКО-иноагентом), а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями, удовлетворив иск столичной прокуратуры. Суд ликвидировал некоммерческие организации ФБК и ФЗПГ и запретил деятельность общественного движения "Штабы Навального". Решение суда подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций.

Прокуратура просила признать данные организации экстремистскими, так как они занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Кроме того, прокуратура считает, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

Адвокаты ФБК заявили, что обжалуют данное решение. Представитель прокуратуры заявил, что решение Мосгорсуда законно и обоснованно.

Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Алексея Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ - в декабре 2020 года.