Юристы советуют сторонникам ФБК удалять сообщения из соцсетей во избежание преследования

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сторонникам Алексея Навального нужно удалять старые посты в соцсетях с агитацией и символикой Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом), чтобы избежать уголовного преследования после признания организации экстремистской. Об этом ТАСС в среду сообщили юристы.

Московский городской суд в среду удовлетворил административное исковое заявление прокуратуры о признании экстремистскими организациями ФБК, Фонда защиты прав граждан (признан в РФ НКО-иноагентом), общественного движения "Штабы Навального". Решением суда все три организации ликвидированы, их деятельность запрещена. Судебное решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Однако это решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций.

"Существует спорный теоретический вопрос, может ли повлечь пост в социальных сетях, сделанный до признания организации экстремистской, уголовное преследование. Но в России уже сложилась практика привлечения к ответственности за подобные действия, причем суды основываются на том, что пост, хоть и сделан ранее, виден всем уже после признания организации экстремистской. Поэтому в первую очередь я бы посоветовал всем сторонникам ФБК очистить свои социальные сети", - сказал юрист Илья Ремесло.

Он также заявил, что поддерживает решение суда, хоть и считает его жестким. "Навальный и другие лидеры ФБК неоднократно угрожали государству, делали экстремистские высказывания, поэтому считаю, что государство должно защищаться, хоть и такой достаточно жесткой мерой", - сказал юрист.

Закон не имеет обратной силы

В свою очередь адвокат Сталина Гуревич заявила, что в деятельности ФБК были признаки экстремистской организации, выражавшиеся в призывах к несанкционированным акциям, привлечении на них несовершеннолетних и угрозах несогласным "расправой в прекрасной России будущего". "Говорить о том, насколько серьезны эти признаки, можно только на основании решения суда, с текстом которого необходимо знакомиться и делать выводы", - отметила адвокат.

Она подчеркнула, что закон не имеет обратной силы, поэтому все участвовавшие ранее в деятельности ФБК не будут преследоваться, но любое финансирование или пропаганда идей организации после ее признания экстремистской преследуются по закону. "После вступления в силу данного решения любое финансирование ФБК или пропаганда идей организации повлечет уголовное преследование, это нужно осознавать", - сказала Гуревич.

Адвокат Дмитрий Аграновский сообщил, что поддерживает решение суда, усматривая экстремизм, в частности, в попытках ее сотрудников проникать в частную жизнь граждан. Накануне Перовский районный суд Москвы признал законным приговор в отношении юриста ФБК Любови Соболь за незаконное проникновение в чужую квартиру.

"На мой взгляд, ФБК и их деятельность попадает под некоторые пункты закона об экстремистской деятельности. <...> Хочу отметить, что борьба с враждебными организациями - практика любого государства", - добавил адвокат.