Православные христиане отмечают праздник Вознесения Господня

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Православные верующие 10 июня празднуют Вознесение Господне. Это одна из важнейших дат в православии, которая отмечается на 40 день после Пасхи и символизирует воссоединение Иисуса Христа с Богом после распятия и Преображения.

Праздничные службы начались в православных храмах накануне. Вознесение отмечается в течение 10 дней и завершается перед Троицей.

Христиане верят, что после воскресения Иисус Христос 40 дней провел на земле, затем отвел учеников в селение Вифания возле Иерусалима на склоне Елеонской горы и повелел им не покидать города, не получив "святого дара", а затем идти проповедовать Евангелие по всему миру. После чего Христос на глазах учеников вознесся на Небеса, а в Иерусалиме на апостолов сошел Святой Дух в виде языков пламени, который, как считается, дал им знание различных языков и силы проповедовать учение Иисуса.

День перед Вознесением называется "отдание Пасхи" и завершает 40-дневное празднование воскресения Христа. Традиционно в этот праздник совершается последний крестный ход, а также принято поминать умерших родcтвенников.

В религиозной жизни праздник Вознесения считается символом надежды и приближения к Богу, к истине, которое доступно каждому человеку, пояснил ТАСС религиовед, ведущий научный сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

"Вознесение - это для верующих, прежде всего, подтверждение богочеловечности Иисуса Христа, который призывает всех к этой вечной жизни с Богом. И это такая надежда на воскресение для всех, на воскресение души, воскресение тела. И, собственно, для верующих это и свидетельство того, что Христос на небе будет заступником для всех людей. Также это надежда на второе пришествие Христово", - сказал Лункин.