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Пандемия COVID-19

Эксперт не исключил появление нового штамма коронавируса летом в России

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков также не уверен, что рост заболеваемости коронавирусом в РФ в ближайшее время пойдет на снижение

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков предположил, что в летний период штамм коронавируса может мутировать и принести новую волну заболеваемости, поэтому должен продолжаться строгий контроль эпидемиологических мер, а также граждане должны проявлять сознательность.

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Эксперт также не уверен, что рост заболеваемости коронавирусом в РФ в ближайшее время пойдет на снижение.

"Учитывая насколько быстро меняется сам коронавирус, я не исключаю, что летом появится какой-то новый штамм, который будет более заразный, вызывает 4-5-6-10-ю волну. Резюме такое, для того, чтобы контролировать эпидпроцесс, работать должно не только государство и Минздрав, работать должны еще и граждане", - сообщил ТАСС Тимаков.

Ранее он заявлял, что на рост заболеваемости, который наблюдается в стране, повлияли потеря иммунитета у переболевших COVID-19 в первую и вторую волну коронавируса, а также несоблюдение правил профилактики и нежелание сделать прививку.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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