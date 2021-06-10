Генсек МОГО: российско-сербский гуманитарный центр является примером для других регионов

НИШ /Сербия/, 10 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ), действующий на Балканах, является тем примером, который необходимо воплощать и в других регионах мира. Об этом в интервью ТАСС заявила в среду генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны (МОГО) Мариату Яп на полях международной конференции "Современные подходы к мониторингу, предупреждению и оценке землетрясений", которая состоялась на базе РСГЦ в сербском городе Ниш.

"Я впервые посетила Сербию и Российско-сербский гуманитарный центр, и я в восторге, я очень впечатлена тем, что увидела здесь. Я слышала об этом центре раньше, и я рада посетить его, потому что Международная организация гражданской обороны также поспособствовала оснащению этого центра, как вы видите. Для меня это хороший пример, которому стоит следовать, потому что миссия МОГО заключается в совершенствовании национальных систем гражданской обороны. Здесь мы видим оперативный центр, склад, тренировочный центр, это такой целостный центр, какие мы бы хотели воплотить и в других регионах мира, на пользу стран - членов нашей организации, которая предназначена для спасения жизней", - заявила генеральный секретарь.

Яп отметила накопленный опыт специалистов гуманитарного центра в Нише и заявила о необходимости передачи этого опыта странам - членам МОГО по всему миру.

"Мы бы хотели улучшать взаимодействие между МОГО и РСГЦ, потому что нам необходимо обучать тех членов нашей организации, кто в этом заинтересован. Может быть, мы заключим - почему бы и нет - меморандум о взаимопонимании с центром, чтобы использовать возможности экспертов этого центра для проведения выездных тренингов в странах - членах организации, чтобы тренировать специалистов других стран. Это будущее нашей встречи, нашего взаимодействия, и, возможно, после этого интервью у нас будет встреча, на которой мы осуществим этот проект", - заявила генсек МОГО.

В работе конференции, прошедшей на базе РСГЦ, также приняли участие первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, российские и сербские эксперты и специалисты. В рамках форума прошли показательные тренировки сербских и российских спасателей, на которых отрабатывались действия в ходе ликвидации последствий землетрясения - обрушения и пожара.

Как ранее заявил ТАСС посол РФ в Белграде, форум, посвященный землетрясениям, особенно важен для Сербии, расположенной в сейсмически активном регионе. Посол отметил, что развитие и работа РСГЦ является одним из ведущих направлений отношений РФ и Сербии. Боцан-Харченко указал на необходимость расширения работы центра в сотрудничестве с МОГО и подчеркнул, что центр становится все более заметным и авторитетным как на Балканах, так и в целом в Европе, что крайне важно для позиции и авторитета России.

Российско-сербский центр

Российско-сербский гуманитарный центр учрежден на основании соглашения между правительствами РФ и Сербии от 25 апреля 2012 года, которое подписали в Нише на тот момент российский министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич. Правовой основой образования центра послужило соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования, предупреждения стихийных бедствий и техногенных аварий, а также ликвидации их последствий от 20 октября 2009 года.

РСГЦ - межправительственная гуманитарная некоммерческая организация, пользующаяся правами юридического лица. Центр создан в целях обеспечения гуманитарного реагирования на чрезвычайные ситуации на территории республики и других стран Балканского региона. На него возлагается ответственность за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также оказание чрезвычайной гуманитарной помощи населению, пострадавшему от ЧС.

Центр также отвечает за реализацию совместных проектов и программ на территории Сербии и других стран Балканского региона, в том числе по гуманитарному разминированию.