Граждане Киргизии, Таджикистана и Узбекистана чаще других иностранцев нарушают ПДД в РФ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Граждане Киргизии, Таджикистана и Узбекистана чаще других иностранцев нарушают правила дорожного движения в России. Об говорится в информационно-аналитическом обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, с которым ознакомился ТАСС.

"В среднем на граждан таких государств, как Киргизия, Таджикистан и Узбекистан приходится примерно по пятой части ДТП, совершенных по их вине, от общего количества ДТП, совершенных по вине водителей, являющихся гражданами иностранных государств", - указано в материалах. В них отмечается, что на граждан этих государств суммарно приходится половина выявленных правонарушений в области безопасности дорожного движения, которые совершены иностранцами в России в 2020 году.

Иностранным гражданам могут запретить въезд в Россию в случае административных правонарушений в области дорожного движения либо признать их пребывание в РФ нежелательным. Так, в 2020 году было подготовлено 2 371 ходатайство о нежелательности пребывания иностранцев в России по этой причине. Это более чем на 36% меньше, чем годом ранее. Около трети (743) из них удовлетворено, хотя прежде удовлетворялось лишь каждое десятое подобное ходатайство.

Кроме того, для принятия решений о запрете въезда в Россию в подразделения МВД по вопросам миграции ГИБДД направило 41 280 материалов, что на 73,6% больше по сравнению с предыдущим годом.