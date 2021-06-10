В Минтруде не считают необходимым вводить дополнительные выходные без рекомендаций медиков

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Необходимости вводить в России дополнительные выходные в отсутствие соответствующих рекомендаций санитарно-эпидемиологических служб или медиков не существует. Такое мнение в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг, высказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Если посмотреть в целом на соотношение количества рабочего времени и нерабочего, то у нас в стране достаточно сбалансированная позиция по этому поводу, и необходимости введения дополнительных выходных дней без рекомендаций наших санэпидслужб или медиков, думаю, нет", - сообщил он, отвечая на вопрос о возможности появления в России каникул в мае, наподобие новогодних.

Глава Минтруда пояснил, что длинные новогодние каникулы в РФ определены российскими традициями рождественских каникул. "Наше православное Рождество 7 января, и целесообразно новогодние каникулы и рождественские объединять", - пояснил он.

Если в России будет приниматься решение сделать 31 декабря входным днем на постоянной основе, то это сделают за счет уже существующего количества выходных дней, без его увеличения, добавил министр.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сказал, что Минтруд рассмотрит возможность введения выходного дня 31 декабря на постоянной основе. В 2022 году 31 декабря будет выходным, поскольку выпадает на субботу.